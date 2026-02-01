Calcio Eccellenza – Ennesima sconfitta per l’Acqui: successo del Centallo

Centallo – ( Giovanile Centallo – Acqui 1-0) – Sconfitta esterna per l’Acqui che cade per 1-0 a Centallo grazie alla rete di Armando. Partono meglio gli ospiti, al 12′ occasione Acqui: punizione sventagliata in area da Baretta, palla che arriva sui piedi di Raimondo che calcia, grande intervento di Guardalben. Al 29′ passa il Centallo: Armando converge da sinistra e calcia secco freddando Rosti per l’1-0. Al 36′ Ventre sbaglia il disimpegno nel giro palla, ne approfitta Armando che va verso l’area, resiste alla carica di Verdese superando Rosti in uscita, ma allagandosi e tirando fuori. Nel secondo tempo succede poco: al 73′ i padroni di casa rimangono in 10: espulso l’autore del gol Aramando, gomitata su Badano e rosso.

Giovanile Centallo – Acqui

Gol: pt 29′ Armando

Giovanile Centallo: 12 Guardalben; 3 Bedino, 5 Bellucca, 6 Mozzone, 7 Armando, 9 Dalmasso, 13 Bonetto, 15 Magnino, 16 Morello, 17 Monge, 19 Poppa. In panchina: 1 Bellucci, 2 Beshku, 4 Battista, 8 Rocca, 10 Massaro, 14 Valleriani, 18 Ceta, 21 Vallati, 22 Minini. All. Sacco

Acqui: 1 Rosti, 2 Martino, 3 Raimondo, 4 Baretta, 5 Ventre, 6 Verdese, 7 Mazzarello, 8 Serhiienko, 9 Lanza, 10 Di Martino, 11 Saviozzi. In panchina: 12 Bello, 13 Abdlahna, 14 Contrafatto, 15 Anguiletti, 16 Martino, 17 Gillardo, 18 Badano, 19 Biglia, 20 Pucci. All. Moscardini

Arbitro: Martinengo di Cuneo