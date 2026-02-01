Calcio Eccellenza – Poker dell’Alessandria contro il Pinerolo: tripletta di Piana

Pinerolo ( Pinerolo – Alessandria 0-4) – Missione compiuta. Al “Barbieri” l’Alessandria archivia la pratica Pinerolo con un netto 4-0, una vittoria senza appello che conferma la solidità del percorso dei grigi e permette di mantenere invariato il distacco di nove punti sul Cuneo, anch’esso vincente a Mondovì nel derby contro il Monregale. Una domenica perfetta, che consente ora di spostare lo sguardo su un appuntamento cerchiato in rosso: la finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì, proprio contro il Cuneo. La gara si incanala subito sui binari giusti per l’Alessandria, che impone ritmo e qualità sin dalle prime battute. A spezzare l’equilibrio ci pensa Piana, protagonista assoluto della sfida con una tripletta che indirizza e poi mette in cassaforte il risultato. Il Pinerolo fatica a contenere le accelerazioni grigie e finisce per subire anche la rete di Diop, che completa un pomeriggio da incorniciare. Ora il campionato può attendere. Per qualche giorno, tutta l’attenzione sarà rivolta alla sfida di mercoledì, una finale che vale molto più di un trofeo e che promette di essere il primo vero crocevia emotivo di una stagione fin qui dominata. I grigi arrivano pronti, forti di un 4-0 che è più di un risultato: è un messaggio.

Pinerolo – Alessandria

Gol: pt 17′ Piana; st 4′ e 15′ Piana, 37′ Diop

Pinerolo: Albunio; Sacco, Campanella, Fanotto, De Dominicis, Zagurski, Di Gregorio, Orlando, Kemayou, L.Cafà, Zhuri. In panchina.: Chiabrando, Salvai, D.Cafà, Prochilo, Tavano, Benrhouzile, Bongiovanni, Welle, La Monica. All.: Giordano

Alessandria: Colla; Morganti, Tos, Picone, Nicco, Diop (39′ st Boveri), Piana (17′ st Cargiolli), Pellegrini (29′ st Ventre), Cirio, Vanegas (17′ st Cociobanu), Camara (26′ st Nani). In panchina.: Menino, Laureana, Cesaretti, Straneo. All.: Alberto Merlo

Arbitro: Buccheri di Torino (assistenti Panero e Fiorita di Cuneo)