Calcio Serie A – I Granata tornano al successo: vittoria di misura sul Lecce

Torino (Torino – Lecce 1-0) – Il Torino torna alla vittoria in campionato dopo quattro sconfitte consecutive e lo fa battendo il Lecce 1-0 al termine di una gara scorbutica e obiettivamente non molto spettacolare. A stappare la partita, in realtà nel momento migliore dei salentini (al 26′ Paleari è bravo su un tentativo da fuori di Ramadani), ci pensa Che Adamas che, al 29′, sfrutta un assist al bacio di Vlasic per battere Falcone con un piattone sotto misura. Vlasic e Falcone sono protagonisti anche a inizio ripresa, quando un assist del trequartista granata trova Zapata a due passi dal portierone giallorosso che risponde con un miracolo alla conclusione dell’attaccante colombiano. Nonostante il possesso palla quasi costante, il Toro continua a creare occasioni con il contagocce, ma il Lecce fa ancora meno. Di Francesco prova a sparigliare le carte inserendo Banda per uno spentissimo Gandelman, Baroni risponde con il neo-acquisto Obrador, con Anjorin e Prati. Ancora Che Adams avrebbe l’occasione del raddoppio praticamente dalla stessa posizione del primo gol, ma non trova la porta. Poi di nuovo Falcone si oppone a un colpo di testa ravvicinatissimo di Zapata. C’è spazio anche per l’esordio di Kulenovic tra i granata, ma è Banda a sfiorare il pari con un destro che si stampa sul palo. Non succede più niente nonostante il forcing finale dei giallorossi: il Torino non brilla ma mette fine all’emorragia di sconfitte e sale a 26 punti in classifica, salvando la panchina di Baroni. Il Lecce resta a 18 punti, un punto sopra il terzultimo posto della Fiorentina e non sfrutta i ko delle ultime tre della classe.

Torino – Lecce

Gol: 29′ Adams

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci , Maripan , Coco ; Pedersen, Vlasic , Ilkhan (25′ st Prati ), Casadei (25′ st Anjorin ), Lazaro (25′ st Obrador ); Adams (44′ st Njie ), Zapata (32′ st Kulenovic ). In panchina.: Israel, Siviero, Perciun, Dembélé, Tameze, Gabellini. All.: Baroni

Lecce (4-2-3-1): Falcone ; Veiga , T. Gabriel (20′ st Gaspar ), Siebert , Gallo ; Ramadani (44′ st Ngom ), Coulibaly ; Pierotti (32′ st N’Dri), Gandelman (20′ st Banda ), Sottil (32′ st Sala ); Cheddira . In panchina.: Bleve, Samooja, Jean, Ndaba, Perez, Fofana, Kovac, Sala, Stulic. All.: Di Francesco

Arbitro: Sozza