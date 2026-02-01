Calcio Serie A – Inter corsara a Cremona: vittoria per 0-2

Cremona ( Cremonese – Inter 0-2) – Nella ventitreesima giornata di Serie A, l’Inter batte 2-0 la Cremonese, risponde al Napoli e, in attesa di Bologna-Milan, manda i rossoneri a -8. Partita subito ben indirizzata allo Zini: al 16′, Lautaro segna di testa su calcio d’angolo battuto da Dimarco. Poco dopo la mezz’ora di gioco, Luis Henrique, tra i migliori in campo, serve invece Zielinski, che con un sinistro dalla lunghissima distanza sorprende un non perfetto Audero. Nella ripresa, il portiere di casa, ex del match, va a terra per un petardo lanciato nella sua direzione dal settore ospiti: la partita, sospesa per qualche minuto, riprende senza particolari problemi. Chivu gestisce con i cambi (tra questi, il ritrovato Darmian), anche se i grigiorossi vanno vicinissimi a riaprirla all’85’ con il palo colpito da Zerbin. Finisce tuttavia 2-0: i nerazzurri provano la fuga. Nicola, invece, incassa il sesto ko nelle ultime nove partite, ma resta comunque a +6 sulla zona retrocessione. Nel 2026, tuttavia, non ha ancora vinto.
Cremonese – Inter
Gol: 16′ Lautaro, 31′ Zielinski
Cremonese (3-5-2): Audero ; Folino , Baschirotto , Ceccherini (22′ st Faye ); Terracciano , Zerbin , Grassi (30′ st Floriani ), Maleh (50′ st Johnsen ), Pezzella ; Bonazzoli (22′ st Djuric ), Vardy . In panchina: Silvestri; Nava, Bianchetti. All.: Nicola
Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , Akanji , Bastoni ; Luis Henrique (15′ st Darmian ), Frattesi (15′ st Mkhitaryan ), Zielinski , Sucic (37′ st Diouf ), Dimarco ; Esposito (15′ st Thuram ), Lautaro (29′ st Bonny ). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Kamate, Cocchi, Bovo. All.: Chivu
Arbitro: Massa