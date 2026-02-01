Calcio Serie B – Il Monza vince sul Padova per 1-2: Alvarez gela l’Euganeo

Padova ( Padova – Monza 1-2) – Con un gol di Alvarez al 87’ il Monza passa 2-1 in rimonta all’Euganeo centrando una vittoria pesantissima con cui si porta a meno 2 dal Frosinone secondo in classifica. Avvio martellante del Monza che al 6’ impegna ancora Sorrentino, questa volta col tiro da fuori di Azzi. Il Padova non riesce a uscire, ma al 14’ si affaccia in avanti e conquista un rigore per un contatto molto dubbio tra Brorsson e Di Maggio. Protestano i giocatori di Bianco, ma la decisione viene confermata anche dal Var. Dal dischetto va Bortolussi che segna l’1-0 al 17’. Il Monza reagisce e riprende ad attaccare col destro di Hernani, che Sorrentino blocca al 24’. Insiste il Monza. Al 28’ spunto di Colpani che rientra da destra e mette in mezzo: Sorrentino c’è ancora. Il Padova è comunque più coraggioso dopo il vantaggio e al 31’ Di Maggio sfiora l’incrocio dei pali con un gran destro a giro. Si accende la gara con continui ribaltamenti di fronte. Al 35’ azione lunga dei brianzoli con i biancoscudati che respingono il tiro al volo di Obiang e si salvano in mischia. Il pareggio del Monza arriva al 45’ e porta la firma di Colpani, che prende la mira e infila Sorrentino con un preciso rasoterra mancino da fuori area. Secondo gol in campionato per il Flaco, che non andava in rete dalla trasferta di Pescara. All’intervallo è 1-1.Nella ripresa prova a partire forte il Padova, ma la prima grande occasione è per il Monza. Sul corner di Colpani svetta di testa l’ex Ravanelli, che colpisce in pieno la traversa. Ribaltamento di fronte e tentativo di Di Maggio, che calcia alto. Non c’è tregua, al 54’ Azzi sterza da sinistra e sfiora l’angolino con un destro indirizzato al primo palo. La squadra di Bianco vuole il secondo gol e al 58’ per poco non arriva la doppietta di Colpani: questa volta Sorrentino blocca il tiro del numero 28 ospite. Il Padova risponde subito col tentativo dell’ex Papu Gomez, ma il suo piatto mancino è troppo debole. Al 65’ scocca l’ora del debutto in biancorosso di Cutrone, che entra insieme a Caso nel Monza. Brianzoli vicinissimi al 2-1 al 70’, quando Sorrentino si supera per togliere dall’incrocio dei pali la punizione di Colpani. Passa circa un minuto ed è il Padova a sfiorare il 2-1 con un blitz in contropiede del nuovo entrato Varas, che calcia malissimo davanti a Thiam. Si infiamma l’Euganeo, ma al 73’ è ancora Colpani ad avere la palla della doppietta: l’ex viola è però troppo generoso e i veneti si salvano. I ritmi sono vertiginosi con entrambe le squadre che vogliono vincerla. Al 80’ il nuovo entrato Lasagna prova un piazzato a giro col sinistro, deviato in corner da Ravanelli. Sull’angolo seguente arriva il 2-1 in mischia di Bortolussi che fa doppietta. La decisione viene però giustamente ribaltata dal Var, perché è falloso prima l’intervento di Sgarbi su Pessina. Si resta sul 1-1.Bianco inserisce Alvarez e Ciurria al 84’. Mossa decisiva perché al 87’ il Fante crossa da destra e l’attaccante uruguaiano colpisce di testa per il pesantissimo 1-2.

Padova – Monza

Gol: Bortolussi su calcio di rigore al 17′ p.t., Colpani al 45′ p.t., Alvarez al 43′ s.t.

Padova (3-5-2) : Sorrentino ; Faedo , Sgarbi , Perrotta (dal 1′ s.t. Villa ); Capelli , Fusi , Harder (dal 45′ s.t. Silva ), Di Maggio (dal 22′ s.t. Varas ), Barreca ; Bortolussi , Gomez (dal 17′ s.t. Lasagna). In panchina. Fortin, Mouquet, Belli, Crisetig, Seghetti, Ghiglione, Pastina, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti

Monza (3-5-2): Thiam ; Brorsson (dal 39′ s.t. Alvarez ), Ravanelli , Carboni ; Birindelli , Pessina , Obiang (dal 20′ s.t. Caso ), Azzi ; Colpani (dal 45′ s.t. Lucchesi), Hernani (dal 39′ s.t. Ciurria s.v.); Mota 5 (dal 20′ s.t. Cutrone 5,5). In panchina. Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Delli Carri, Keita Baldé, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Mout. All. Bianco

Arbitro: Massimi di Termoli