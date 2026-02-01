Calcio Serie B -La Sampdoria vince all’ultimo respiro: battuto lo Spezia per 1-0

Genova ( Sampdoria – Spezia 1-0) –Successo pesantissimo della Sampdoria all’ultimo respiro. La stoccata di Ricci, al primo goal in blucerchiato, vale la vittoria 1-0 nel derby ligure e regala tre punti pesantissimi in chiave salvezza. La squadra di Gregucci e Foti balza dal 19esimo al 14esimo posto scavalcando gli Aquilotti, ma anche Bari, Mantova, Entella e Reggiana (che deve però ancora giocare). Una partita agraria, con tanti calci e poche occasioni da rete, tante scintille e due rossi a una manciata di minuti dalla fine. Un catino infuocato il Luigi Ferraris, che può esplodere di gioia al 90esimo, può essere la vittoria della svolta, ma ora servono continuità, soprattutto in trasferta.

Sampdoria – Spezia

Gol: 90′ Ricci

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Hadzikadunic; Cicconi, Conti ( 66′ Ricci), Henderson, Di Pardo; Cherubini (92′ Riccio), Pafundi ( 56′ Begic); Brunori (66’Coda). All. Gregucci

Spezia ( 3-5-2): Radunovic; Hristov, Ruggero, Beruatto; Sernicola, Valoti (76′ Vlahovic), Cassata (92′ Verde), Romano, Adamo; Di Serio (76′ Comotto), Artistico. All. Donadoni

Arbitro: Di Bello di Brindisi