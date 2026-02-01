Calcio Serie C – Pareggio per 1-1 tra Inter U23 e Pergolettese

Novara ( Inter U23 – Pergolettese 1-1 ) – Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell’Inter U23: i Nerazzurri vengono fermati sull’1-1 dalla Pergolettese e salgono così a quota 38 punti. Prestazione non eccezionale da parte dei ragazzi di Vecchi, che evitano il ko grazie al gol di Cinquegrano a inizio ripresa. Quinto risultato utile di fila da parte dell’Inter U23, ancora imbattuta in questo 2026. La sfida si gioca allo stadio Silvio Piola di Novara per la temporanea indisponibilità dello U-Power Stadium di Monza: i nerazzurri iniziano bene, controllando il gioco in una partita particolarmente bloccata nel corso del primo tempo. La Pergolettese difende ordinatamente e cerca di colpire in contropiede e negli spazi aperti: gli ospiti vanno vicini al vantaggio con un palo colpito da Petrovic al 31′, poi vanno in gol con Corti quattro minuti più tardi. L’attaccante, lanciato in profondità da Jaouhari, calcia di sinistro trovando anche una deviazione che spiazza Calligaris. Si va al riposo sullo 0-1: a inizio ripresa l’Inter U23 trova subito il pareggio con un gran colpo di testa di Cinquegrano, pescato da un cross morbido e preciso di Topalovic.La squadra di Vecchi si rianima e cerca per tutto il secondo tempo il gol della vittoria, ma la Pergolettese costruisce un fortino difensivo che sporca ogni opportunità ai Nerazzurri. Finisce così 1-1: nel lungo recupero non succede più nulla, l’Inter conquista un punto e si prepara ad affrontare la Triestina in trasferta nel prossimo turno di campionato.

Inter U23 – Pergolettese

Gol: 35′ Corti, 51′ Cinquegrano

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante (64′ 11 Agbonifo), 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 44 Berenbruch (80′ 37 Kaczmarski), 8 Fiordilino, 9 Topalovic (88′ 4 Zanchetta), 25 David; 7 Spinaccè (64′ 35 Zuberek), 20 La Gumina (80′ 90 Lavelli). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 16 Venturini, 21 Zouin, 34 Iddrissou, 39 Bovio, 77 Amerighi. Allenatore: Stefano Vecchi.

Pergolettese (3-4-2-1): 1Cordaro; 5 Milesi, 14 Lambrughi, 33 Capoferri; 27 Aidoo, 4 Arini (C), 21 Careccia (69′ 6 Dore), 19 Pala (80′ 26 Bane); 11 Corti (86′ 99 Rossetti), 80 Jaouhari (80′ 20 Tremolada); 9 Petrovic (69′ 10 Ferrandino). In panchina: 12 Finardi, 22 Doldi, 2 Catena, 3 Antolini, 70 Orlandi, 72 Padalino, 76 Roversi, 77 Pessolani. Allenatore: Mario Tacchinardi.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido