Calcio Serie C – Vince in casa per 1-0 il Bra sul Gubbio: salvezza sempre più vicina

Sestri Levante (Bra- Gubbio 1-0) – Il Bra trova una vittoria pesantissima nello scontro diretto contro il Gubbio e rimette in moto la propria rincorsa in classifica. All’Attilio Bravi finisce 1-0, decide la rete di Ismet Sinani al 35’ del primo tempo, un gol che vale molto più dei tre punti. La partita è stata interpretata con ordine e concretezza dal Bra, che ha saputo colpire nel momento giusto e poi gestire il vantaggio senza concedere occasioni pulite agli umbri. Il successo permette ai giallorossi di agganciare la Sambenedettese a quota 24 punti e, soprattutto, di accorciare a sole due lunghezze dal 12° posto, occupato proprio dal Gubbio, fermo a 26. Un passaggio chiave in un campionato dove la zona centrale e quella calda della classifica sono racchiuse in pochissimi punti e ogni risultato può cambiare gli scenari. Dopo una fase complicata della stagione, il Bra dimostra di essere pienamente vivo e di poter giocarsi le proprie chance fino in fondo. La vittoria contro una diretta concorrente rafforza non solo la classifica, ma anche il morale di una squadra che ora vede più vicino l’obiettivo di uscire dalla zona pericolosa. La corsa resta lunga e complessa, ma il segnale è chiaro: il Bra c’è. E con risultati come questo, la salvezza torna a essere qualcosa di concreto, non più solo un’ipotesi.

Bra – Gubbio

Gol: pt 35′ Sinani

Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa (st 39’ Lia), Campedelli, Brambilla (st 44’ Tuzza), Lionetti, Milani (st 39’ Armstrong); Baldini (st 44’ Capac), Sinani. All. Nisticò. In panchina Franzini, Rottensteiner, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini, La Marca.

Gubbio (4-3-1-2): Krapikas; Zallu (st 25’ Podda), Signorini (st 33’ Baroncelli), Di Bitonto, Murru; Saber, Rosaia, Costa (st 12’ Fazzi); Di Massimo (st 12’ Mastropietro); Ghirardello (st 12’ Minta), La Mantia. All. Di Carlo În panchina. Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Bruscagin, Latini, Niang, Djankpata.

Arbitro: Mappai di Cagliari