Calcio Serie D – Derthona e Valenzana pareggiano per 1-1

Tortona ( Derthona – Valenzana Mado 1-1) – Nemmeno un giro di lancette e i padroni di casa sono subito avanti: Scalzi batte un calcio d’angolo dalla sinistra, Daffonchio svetta su tutti e gira di testa alle spalle di un incolpevole Sattanino. La Valenzana ci mette un po’ a riprendersi ma già al 12′ è pericolosa con un tiro dalla destra di Maione che dà l’illusione ottica del gol, poi Venneri è attentissimo nell’anticipare Turco lanciato in solitaria sulla destra. Le due formazioni si studiano con attenzione con il Derthona che pressa la difesa degli ospiti ma non trova spazi e la Valenzana che sulle ali del trio Doria-Montini-Lusha cerca di pungere in contropiede.La ripresa si apre con una paratona di pugno di Cizza su Montini da distanza ravvicinata. A sfondare sempre sulla sinistra è Doria che costringe Cizza a opporsi con il corpo e mandare la palla in angolo toccando l’ultimo rimbalzo, al 22′ si rivede l’attacco di casa con Scalzi che si libera bene al tiro di destro ma vede il pallone deviato in corner. Un lancio lungo dalla difesa innesca Turco che però sbatte contro il muro di Saidi, Ciliberto con un diagonale da lontano impegna Cizza in una parata a terra: le due squadre non rinunciano a cercare il vantaggio con la sensazione che un eventuale ulteriore gol potrebbe essere quello decisivo. Poco dopo è ancora il Derthona a essere protagonista con La Cava che taglia tutta l’area in diagonale arrivando alla conclusione debole e fra le mani di Sattanino, ma è di fatto l’ultima vera occasione del match: dopo quattro minuti di recupero l’ottimo arbitro Frazza di Schio manda tutti negli spogliatoi con la salvezza più vicina di un punto.

Derthona – Valenzana Mado

Gol: pt 1′ Daffonchio, 35′ Palazzolo

Derthona (5-3-2): Cizza; Nobile, Daffonchio, Benedetti, Marcaletti, La Cava; Patti, Gerbino, Farrauto (7′ st Tocila); Scalzi, Turco (31′ st Buongiorno). A disp. Mandrino, Disegni, Screpis, Taverna, Robotti, Pici, Tocila, De Simone. All. Buttu

Valenzana (4-4-2): Sattanino; West, Venneri (37′ st Ciletta), Saidi, Ceccarini; Greco, Maione, Palazzolo, Doria (17′ st Ciliberto); Montini, Lusha (28′ st Toniato). A disp. Balducci, Sammouni, Chelli, Massaro, Borgna, Carnovale. All. Pellegrini

Arbitro: Frazza di Schio