In Piemonte forte aumento della Cassa Integrazione nelle province di Vco e Asti

Asti – Dai dati dell’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione emerge che la provincia di Asti è la seconda in Piemonte con un aumento delle ore del 75 % a fronte di una media regionale del19%. Al primo posto la provincia del Verbano-Cusio-Ossola dove l’incremento è del 106%.

Il fenomeno sarebbe dovuto al fatto che il ricorso alla cassa integrazione è attuato da alcune grandi aziende con un numero elevato di dipendenti. C’è da dire che si tratta di ore autorizzate e non necessariamente utilizzate per cui le imprese possono aver chiesto all’Inps l’apertura della pratica per un certo monte ore, riservandosi poi la decisione se farvi realmente ricorso. Il fenomeno però resta in quanto anche in altre province del Piemonte succede la stessa cosa ma i numeri sono inferiori. La provincia di Asti resta la terza in Italia per incremento della cassa integrazione tra il primo semestre del 2024 e quello del il 2025, preceduta solo da Campobasso e Cuneo. In Piemonte dopo le province del Vco e di Asti, anche quella di Cuneo resta tra le province più colpite (+47%), seguito da quella di Alessandria (+23% ), di Torino e Vercelli con +20%, mentre Novara (-24%) e Biella (-15%) vanno in controtendenza.