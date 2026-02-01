La Premier Meloni fa visita agli agenti feriti al corteo di Askatasuna

Torino – La premier Giorgia Meloni era a Torino stamane in visita all’ospedale Molinette, dove sono ricoverati ancora due rappresentanti delle forze dell’ordine rimasti feriti ieri negli scontri durante il corteo per Askatasuna. La premier, la cui visita è avvenuta in forma privata, è entrata in ospedale dall’ingresso del pronto soccorso ed è poi uscita senza rilasciare alcuna dichiarazione. Ad accogliere Meloni all’arrivo, il presidente della Regione Alberto Cirio. Gli agenti di Polizia ricoverati alle Molinette saranno dimessi nelle prossime ore. Si tratta dell’agente in servizio al reparto mobile di Padova accerchiato e colpito a calci, pugni martellate da un gruppo di manifestanti nei pressi del Campus Einaudi e del collega che è corso in suo aiuto, che hanno riportato entrambi un trauma cranico e uno sei due anche una ferita a una gamba procurata da un oggetto tagliente che è stata suturata. (Foto Ansa)