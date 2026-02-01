Lo accerchiano in tre e lo accoltellano: brutale aggressione nella notte

Milano – In tre lo accerchiano all’altezza di via Salasco, in zona Università Bocconi a Milano. Tirano fuori almeno un coltello. E lo colpiscono con la lama sulla testa sull’addome. Una violenza inaudita, che finisce quando il ragazzo si accascia al suolo. Sono circa le 3 e mezza di domenica notte. Quello a terra è un ragazzo di 23 anni italiano. Lo soccorre, pochi minuti dopo, un equipaggio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivato con l’ambulanza. Il giovane è stato accoltellato in testa e sull’addome. Il personale sanitario lo trasporta di corsa al Policlinico, in codice rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione, i tre aggressori sono fuggiti senza lasciare tracce. I tre sconosciuti hanno aggredito il ragazzo  per motivi ancora in corso di accertamento. Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere della zona, per dare un volto ai responsabili.

