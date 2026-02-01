Pallacanestro Serie A – Olimpia ancora ko: Brescia passa a Milano

Milano ( Olimpia Milano – Germani Brescia 81-90) – Il copione, ormai è sempre uguale e l’Olimpia si stampa anche contro la Germani Brescia fallendo l’ennesima prova del nove. Finisce 81-90 per la Germani che mantiene il primo posto, mentre l’Olimpia si interroga sempre di più sulla sua incapacità di gestire i vantaggi: primo tempo convincente toccando anche il +14, chiusura sul 50-43 e poi crollo netto nella ripresa con soli 31 punti segnati e ben 47 subiti. Brescia dà la sua lezione all’Armani e lo fa anche senza il suo ispiratore in regia Nikola Ivanovic, mentre l’Olimpia senza Bolmaro non riesce a trovare chi può fermare Della Valle che, alla fine, termina con 31 punti realizzati e 14/15 in lunetta ai quali aggiunge anche 7 assist. Adesso per l’Olimpia è già tempo di Eurolega perchè martedì 3 febbraio, ancora all’Allianz Cloud, ci sarà il Baskonia Vitoria di coach Paolo Galbiati.

Olimpia Milano – Germani Brescia

Parziali: 25-20; 50-43; 64-66

Milano: Ellis 11, Tonut ne, Brooks 19, LeDay 12, Ricci 13, Costagliola ne, Flaccadori, Guduric 6, Diop ne, Shields 12, Nebo 8, Dunston. All. Poeta

Brescia: Bilan 17, Ferrero ne, Massinburg 9, Doneda ne, Santino ne, Della Valle 31, Ndour 4, Burnell 10, Ivanovic ne, Mbio 3, Rivers 14, Cournooh 2. All. Cotelli Sandro Pugliese