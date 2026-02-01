Pallacanestro Serie A – Olimpia ancora ko: Brescia passa a Milano

1 Febbraio 2026 REDAZIONE Calcio 0

Pallacanestro Serie A – Olimpia ancora ko: Brescia passa a Milano

Milano ( Olimpia Milano – Germani Brescia 81-90) – Il copione, ormai è sempre uguale e l’Olimpia si stampa anche contro la Germani Brescia fallendo l’ennesima prova del nove. Finisce 81-90 per la Germani che mantiene il primo posto, mentre l’Olimpia si interroga sempre di più sulla sua incapacità di gestire i vantaggi: primo tempo convincente toccando anche il +14, chiusura sul 50-43 e poi crollo netto nella ripresa con soli 31 punti segnati e ben 47 subiti. Brescia dà la sua lezione all’Armani e lo fa anche senza il suo ispiratore in regia Nikola Ivanovic, mentre l’Olimpia senza Bolmaro non riesce a trovare chi può fermare Della Valle che, alla fine, termina con 31 punti realizzati e 14/15 in lunetta ai quali aggiunge anche 7 assist. Adesso per l’Olimpia è già tempo di Eurolega perchè martedì 3 febbraio, ancora all’Allianz Cloud, ci sarà il Baskonia Vitoria di coach Paolo Galbiati.

Olimpia Milano – Germani Brescia 

Parziali: 25-20; 50-43; 64-66

Milano: Ellis 11, Tonut ne, Brooks 19, LeDay 12, Ricci 13, Costagliola ne, Flaccadori, Guduric 6, Diop ne, Shields 12, Nebo 8, Dunston. All. Poeta

Brescia: Bilan 17, Ferrero ne, Massinburg 9, Doneda ne, Santino ne, Della Valle 31, Ndour 4, Burnell 10, Ivanovic ne, Mbio 3, Rivers 14, Cournooh 2. All. Cotelli Sandro Pugliese

 

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati