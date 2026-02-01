Pallacanestro Serie A – Udine passa alla Nova Arena: battuta la Bertram di un punto

Tortona ( Bertram Tortona – Apu Udine 79-80) – Dopo la vittoria con la Guerri Napoli, la Bertram Derthona Tortona cade in casa 80-79 contro l’APU Old Wild West Udine, con la tripla decisiva di Mirza Alibegovic negli ultimi secondi di partita. Non bastano i 21 punti con 6/12 dall’arco per Prentiss Hubb e i 17 punti di Christian Vital. L’ex di giornata Semaj Christon inizia con il vento in poppa, mettendo a segno i primi sei punti di giornata per Udine, che va avanti 10-5 con 4:27 da giocare. La reazione della Bertram non tarda ad arrivare, con un parziale di 8-0 e le tre triple di Prentiss Hubb che consentono alla squadra di Mario Fioretti di concludere il primo quarto avanti 18-16. Aumentano i giri dell’attacco del Derthona nel secondo quarto, con il contributo di capitan Baldasso (10 punti) e di Brekkott Chapman dalla lunetta; al contempo, aumenta l’intensità difensiva della Bertram, che concede solo alcune iniziative personali ad Udine. Al termine dei primi venti minuti, i padroni di casa conducono 41-34 dopo aver toccato anche il massimo vantaggio sul +10 nel secondo quarto. Udine esce dagli spogliatoi con un’altra faccia e si riporta pienamente in partita, pareggiando i conti sul 46-46 con un arresto e tiro di Iris Ikangi a 6:21 minuti sul cronometro. Le due squadre si avvicinano possesso dopo possesso, con le triple da un lato dell’ex Mirza Alibegovic e dall’altro di uno scatenato Hubb. L’inerzia non cambia fino alla fine del quarto, con le due squadre appaiate sul 60-60.Il finale di gara è al cardiopalma: Vital e Hubb danno la carica ai 3168 spettatori in Nova Arena con due triple da capogiro, ma Udine risponde a ogni colpo subito. Alibegovic e Mekowulu sono glaciali in lunetta e mantengono l’APU a galla, prima che il capitano di Udine infili dall’angolo la tripla della vittoria. Appuntamento per il secondo weekend casalingo con la sfida alla Pallacanestro Trieste, domenica 8 febbraio alle 17:30.

Bertram Tortona – Apu Udine

Parziali: (18-16, 41-34, 60-60)

Tortona: Vital 17, Hubb 21, Gorham, Manjon 2, Pecchia, Chapman 5, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins 11, Baldasso 10, Olejniczak 8, Biligha 7. All. Fioretti.

Udine: Christon 18, Zoriks, Alibegovic 18, Spencer 2, Pavan N.E., Mekowulu 11, Da Ros 2, Bendzius 6, Dawkins 2, Calzavara 13, Mizerniuk N.E., Ikangi 8. All. Vertemati.

Arbitri: Baldini di Firenze, Bongiorni di Pisa, Cassina di Monza.