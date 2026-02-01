Pallacanestro Serie A2 – Urania Milano conquista una prestigiosa vittoria a Roseto

Roseto ( Liofilchem Roseto – Urania Milano 62- 76) – La Wegreenit Urania Milano conquista un successo di grande peso passando a Roseto per 62-76, ribaltando anche il -12 subito all’andata. Dopo una fase iniziale punto a punto, i Wildcats prendono il controllo della gara con lucidità e intensità, trascinati da un Gentile in versione “all-around”, da un Morse dominante nel pitturato e da un Lupusor chirurgico al tiro. Per Roseto non bastano l’energia di Laquintana e la solidità di Cannon. L’avvio è equilibrato: Roseto si affida subito alla coppia Robinson‑Cannon, mentre Milano risponde con le iniziative di Gentile e Taylor, 7-7. La tripla di Cavallero porta avanti l’Urania, ma è l’ex Landi a firmare il 18-16 che chiude il primo quarto. La Liofilchem prova a dare la prima spallata al match, ma i rossoblù reagiscono trovando punti importanti da un ispirato Lupusor, 28-31. La sfida diventa sempre più fisica e Milano sfrutta il momento favorevole: D’Almeida appoggia il +7, poi Morse completa un gioco da tre punti che apre il solco. Un’altra fiammata di Lupusor manda l’Urania al riposo sul +11, 32-43. Nella ripresa Milano tenta l’allungo decisivo: Amato colpisce in transizione per il +14, e il margine sale fino a 16 lunghezze. Roseto prova a restare aggrappata alla partita con l’orgoglio di Laquintana, mentre qualche leggerezza milanese evita la chiusura anticipata del match, 42-52. Gentile rimette ordine e guida tre contropiedi consecutivi che valgono il +18, 44-62. La Liofilchem non molla: Del Chiaro cattura tre rimbalzi offensivi e riporta i suoi a -13, 51-64. Robinson e Cannon tentano l’ultima rimonta, 54-66, ma Sabatini firma un canestro pesante che ricaccia indietro gli abruzzesi. Una contestazione del pubblico interrompe brevemente la gara, ma nel finale confuso l’Urania resta lucida e chiude i conti sul 62-76.

Liofilchem Roseto – Urania Milano

Parziali: 18-16, 14-27, 19-21, 11-12

Liofilchem Roseto: Tommaso Laquintana 17 (6/11, 1/2), Jalen Cannon 16 (6/12, 1/1), Justin Robinson 13 (2/11, 2/8), Aristide Landi 5 (1/2, 1/4), Angelo Del chiaro 4 (2/5, 0/2), Danilo Petrovic 3 (0/0, 1/1), Daniele Cinciarini 2 (1/2, 0/7), Alessio Donadoni 2 (1/1, 0/1), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0), Marco Timperi 0 (0/0, 0/0). Coach. Bassi

Urania Milano: Alessandro Gentile 15 (6/9, 0/0), Anthony Morse 15 (4/6, 0/1), Ion Lupusor 13 (3/4, 2/2), Kevion Taylor 11 (3/9, 1/2), Andrea Amato 6 (0/1, 2/10), Ursulo D’almeida 6 (2/3, 0/1), Matteo Cavallero 5 (1/2, 1/3), Gherardo Sabatini 5 (2/4, 0/1), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani