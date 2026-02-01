Pallacanestro Serie A2 – Sconfitta in Friuli per Basket Torino: terza consecutiva

Cividale Del Friuli ( Cividale del Friuli – Basket Torino 72-62) – La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dal PalaGesteco di Cividale del Friuli per 72-62 al termine di una gara dai due volti, ben giocata nel primo tempo ma compromessa da una seconda metà di partita nettamente favorevole ai padroni di casa. I gialloblù torinesi avevano approcciato la sfida con personalità, rispondendo all’energia iniziale di Cividale e chiudendo avanti il primo quarto, per poi consolidare il vantaggio nel secondo periodo grazie a una difesa solida, una buona circolazione di palla e alla precisione offensiva di Teague e del gruppo, arrivando all’intervallo lungo sul +10. Nella ripresa però l’inerzia è cambiata: Torino ha faticato a trovare soluzioni offensive, ha concesso tante seconde opportunità a rimbalzo agli avversari, subendo la fisicità e l’intensità crescente dei friulani. Cividale ha ribaltato così la partita con un parziale di 42-22 nel secondo tempo, trascinata dall’energia di Freeman, dall’istinto da killer di Redivo e dalla scintilla del giovane Marangon, fino al definitivo 72-62. Per la Reale Mutua si tratta della terza sconfitta consecutiva, che porta il bilancio stagionale dei piemontesi sul 12-13, in negativo per la prima volta dopo 10 turni. Uno stop che allontana ulteriormente Torino dal gruppo di medio-alta classifica e impone ora massima attenzione nella lotta in zona play-in, guardandosi alle spalle e seguendo con attenzione squadre in fiducia come Bergamo, Cremona e Mestre. Il prossimo appuntamento della Reale Mutua sarà venerdì 6 febbraio al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), nel big match in diretta televisiva contro la Fortitudo Bologna.

Cividale Del Friuli – Basket Torino

Parziali: (22-24, 8-16, 21-8, 21-14)

UEB Gesteco Cividale: Deshawn Freeman 17 (8/13, 0/0), Lucio Redivo 14 (4/7, 2/7), Leonardo Marangon 12 (3/6, 2/5), Alessandro Ferrari 9 (3/6, 1/2), Eugenio Rota 7 (0/6, 1/4), Cosimo Costi 6 (1/3, 0/3), Luca Cesana 4 (2/4, 0/2), Martino Mastellari 3 (0/1, 1/2), Matteo Berti 0 (0/4, 0/0), Riccardo Gozo 0 (0/0, 0/1), Matteo Natali 0 (0/0, 0/0), Davide Pittioni 0 (0/0, 0/0). Coach Pillastrini

Reale Mutua Torino: Macio Teague 19 (5/8, 3/5), Robert Allen 12 (3/12, 1/2), Federico Massone 11 (4/8, 0/1), Marco Cusin 6 (3/6, 0/0), Matteo Schina 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (1/2, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/0, 1/2), Davide Bruttini 2 (1/5, 0/0), Lorenzo Tortu’ 0 (0/1, 0/2). Coach Moretti