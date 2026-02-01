Pallacanestro Serie B – Terza sconfitta consecutiva per Monferrato Basket: vince Omegna

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Paffoni Omegna 90-97) – Dopo la sfida con Vigevano di domenica scorsa, la MB riceve al “PalaEnergica Paolo Ferraris” un’altra formazione con le sede sociale geograficamente molto vicina ai monferrini, la Paffoni Omegna. La Fulgor si presenta all’unico derby di Piemonte che il girone propone con l’intenzione di ribaltare una serie negativa in trasferta che vede i “lupi” di coach Eliantonio non assaporare i due punti da sei uscite consecutive. Nel primo tempo la Paffoni, con grinta e cinismo, controlla il gioco; ai tentativi di Zanzottera (limitato dai falli) e di Martinoni si oppongono Trapani e Misters, che piazzano parziali e realizzazioni rapide proprio nei momenti migliori dei rossoblù. Massimo sforzo per la MB nel terzo quarto; con ottime soluzioni da tre ed il giusto agonismo, Caglio e compagni si spingono più volte ad un solo punto di distacco, incappando nel cinismo dei “lupi” che chiudono avanti il quarto. Tanto agonismo nell’ultima frazione; la MB sfiora più volte il sorpasso, ma ogni volta viene ricacciata indietro da Trapani e Misters. L’incontro termina con Omegna che interrompe il suo digiuno in trasferta imponendosi 90-97. Il prossimo match sarà importantissimo per i ragazzi di coach Corbani: i rossoblù sfideranno il fanalino di coda Fidenza che in serata ha vinto a Fiorenzuola.

Monferrato Basket – Paffoni Omegna

Parziali: 26-29; 47-58; 74-77

Novipiù Monferrato Basket: Tomas Zanzottera 24 (4/7, 4/8), Niccolo Martinoni 20 (3/7, 2/5), Marco Rupil 18 (2/5, 4/6), Francesco Guerra 10 (2/2, 2/5), Francesco Marcucci 8 (4/6, 0/2), Simone Caglio 8 (2/2, 1/5), Kesmor Osatwna 2 (1/4, 0/0), Destiny Osagie 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Iacorossi 0 (0/0, 0/0), Andrei ioan Flueras 0 (0/0, 0/0). Coach Corbani

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Federico Casoni 22 (1/3, 6/6), Andris Misters 22 (5/10, 2/6), Emanuele Trapani 20 (6/12, 2/5), Jacopo Balanzoni 10 (4/7, 0/0), Alessandro Voltolini 6 (2/2, 0/0), Michele Antelli 6 (2/4, 0/1), Michael Sacchettini 6 (2/4, 0/0), Giacomo Baldini 5 (1/4, 1/4), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/0), Tobia Strino 0 (0/0, 0/0), Manuel Dimeco 0 (0/0, 0/0), Narcisse Babingila 0 (0/0, 0/0). Coach Nigro