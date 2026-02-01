Scontro grave a Ovada: ragazzo in codice rosso

Ovada (AL) – Incidente molto grave questa notte verso le tre all’intersezione tra via Molare e strada Faiello. Un auto, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro l’edificio collocato nella porzione iniziale della strada. A bordo dell’auto due ragazzi originari di Molare. Uno di loro (19 anni) ha avuto le conseguenze peggiori ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Al secondo (20 anni) è stato assegnato un codice giallo.