Trenta grammi nello zaino e il resto a casa: spacciatore minorenne in manette

Genova –La polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Intorno alle 21.30 di venerdì 30 gennaio 2026 gli agenti del commissariato Sestri Ponente, transitando in via Goldoni, hanno notato un gruppo di giovani, che confabulavano fra loro, e hanno proceduto al controllo.n Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori hanno dunque approfondito il controllo, rinvenendo all’interno dello zaino un rotolo di carta forno, un bilancino di precisione e un pezzo di sostanza marrone, poi analizzata e risultata essere hashish (31 grammi). Immediatamente si è proceduto alla perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti tre panetti della stessa sostanza avvolti nel cellophane, per un peso complessivo di 300 grammi e un coltello la cui lama era ancora sporca di stupefacente. Il giovane è stato arrestato e affidato a un centro di prima accoglienza a disposizione dell’autorità giudiziaria.