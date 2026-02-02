Auto fuori strada: giovane di 21 anni in codice giallo

Casale Monferrato (AL) – Incidente ieri notte, tra il 31 Gennaio e il 1 Febbraio, nel casalese. Verso l’una di notte un giovane di 21 anni di Casale Monferrato ha perso il controllo della propria auto ed uscito fuori strada all’altezza del circolo golf nella strada che conduce a Pontestura. Ferito, è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice giallo. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione di Balzola. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.