Calcio Serie A – Juventus forza quattro: Parma steso e terzo posto in classifica

Parma ( Parma – Juventus 1-4) – Nella ventitreesima giornata di Serie A, la Juventus travolge 4-1 il Parma al Tardini e, in attesa di Udinese-Roma, si prende il quarto posto in classifica superando i giallorossi. Bianconeri subito incisivi: Corvi fa un miracolo dopo nemmeno un minuto su Conceiçao che al 5′ prende la traversa. Poi, da corner, Bremer la sblocca: 1-0 al 15′. A raddoppiare è McKennie che, dopo aver rischiato con un intervento punito col giallo, in semirovesciata su assist di Kalulu trova il 2-0. Nella ripresa, subito fuori Yildiz, non al meglio, per Miretti. I ducali la riaprono con l’incredibile autogol di Cambiaso (51′), ma tre minuti dopo Bremer sulla linea ribadisce il colpo di testa di David e fa 3-1. Il canadese riesce comunque a segnare al 64′ con un tap-in dopo un errore di Corvi su tiro di Conceiçao. Nel recupero, Openda troverebbe il gol, annullato però per fuorigioco. Finisce comunque 4-1 e, almeno per 24 ore, Spalletti vede la Zona Champions. Restano a 23 punti, ma anche a +6 sulla Fiorentina e sulla zona retrocessione, i gialloblù di Cuesta.

Parma – Juventus

Gol: 15′ e 9′ st Bremer , 37′ McKennie, 6′ st aut. Cambiaso , 19′ st David

Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe (75’ Estevez), Keita, Nicolussi Caviglia (65’ Sorensen); Ondrejka (75’ Elphege), Oristanio (46’ Britschgi); Pellegrino. In panchina: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (65’ Gatti), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao (65’ Kostic), McKennie (74’ Cabal), Yildiz (46’ Miretti); David (80’ Openda). In panchina: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Fourneau.