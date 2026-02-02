Cantieri autostrade: otto chilometri di coda in A10 a Savona verso Genova

Genova (Ansa) – Otto chilometri di coda da ieri sera sono segnalati lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno (Savona) in direzione Genova a causa di un cantiere autostradale. Lo comunica la società concessionaria Concessioni del Tirreno indicando inoltre un chilometro di coda per lavori in A10 tra Borghetto e Pietra Ligure (Savona) e un guasto all’impianto di illuminazione nella galleria dell’A10 al confine di Stato con la Francia in direzione Italia. Segnalati da Autostrade per l’Italia tre chilometri di coda lungo l’autostrada A12 Genova-Roma tra Rapallo e Recco in direzione capoluogo ligure per lavori e due chilometri di coda lungo l’autostrada A7 Genova-Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo per lavori.