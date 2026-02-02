Paura in Corso Italia, scontro suv – monopattino: due feriti all’ospedale

Genova – Uno scontro tra un suv e un monopattino è avvenuto intorno alle 17:30 di ieri in Corso Italia a Genova. Il bilancio è di due feriti lievi trasportati in ospedale. Per cause da accertare, un monopattino con due occupanti che stava transitando sulla pista ciclabile in direzione centro si è scontrato con un suv che stava svoltando verso la discesa che conduce al mare. Due ragazzi di 19 anni hanno impattato violentemente contro la parte posteriore della fiancata sto guida della vettura, sfondando il finestrino e riportando traumi facciali e ferite agli arti superiori anche a causa dei frammenti di vetro. Sul posto l’intervento della Croce Bianca genovese co il personale sanitario che ha prestato le cure ai feriti. Entrambi sono stati spinalizzati e condotti in codice giallo in ospedale, tutti e due indossavano il casco.