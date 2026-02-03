Balocco triplica sulla logistica su un terreno che prevede una superficie di 180.000 metri quadrati

Balocco (VC) – Dopo aver completato un primo immobile all’ingresso del paese, e dopo aver terminato l’iter autorizzativo per un secondo lotto poco distante, ora si parte con l’urbanizzazione di un nuovo terreno che porterà il paese del Vercellese a disporre di 180.000 metri quadrati di superficie complessiva da destinare alla Logistica. I magazzini, una volta terminati, saranno affidati a società che li utilizzeranno per stoccaggio e smistamento merce. Il primo capannone è già stato realizzato dalla Moretti Spa, a 500 metri dal casello autostradale della A4 Torino-Milano. A ridosso dei futuri capannoni sorgerà una grande rotatoria, mentre si sta intervenendo per la creazione di una superficie di 100.000 metri quadrati su cui poter costruire i capannoni per la Logistica. Tutto sarà realizzato in un anno per circa 60 assunzioni, oltre ad opere di mitigazione ambientale e di creazione di aree verdi. Due i blocchi previsti in questo terzo lotto, uno da 65.000 e l’altro da 35.0000 metri quadrati. Dall’altra parte della strada provinciale 3, frontalmente ai futuri capannoni, sarà realizzato un impianto di accumulo batterie Bess. Il centro logistico sarà al servizio di importanti realtà nazionali ed internazionali, che hanno deciso di insediarsi a ridosso della direttrice stradale più frequentata d’Italia.