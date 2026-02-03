Calcio Serie A – Il Milan continua la rincorsa all’inter: battuto 0-3 il Bologna

Bologna ( Bologna – Milan 0-3) – La ventitreesima giornata di Serie A si chiude con il 3-0 esterno del Milan a Bologna. Nelle primissime fasi gli emiliani sembrano piuttosto vivaci, ma dopo il quarto d’ora i rossoneri iniziano a prendere sempre più campo. Al 20’ ecco che gli ospiti stappano la partita: inserimento perfetto di Nkunku su cross di Athekame, Ravaglia respinge il colpo di testa del francese ma Rabiot sulla ribattuta apparecchia per l’1-0 di Loftus-Cheek. Gli uomini di Italiano non reagiscono, e al 39’ subiscono il raddoppio: altra fiammata di Nkunku, che si presenta a tu per tu con Ravaglia e viene sgambettato dall’uscita del portiere. Manganiello fischia il calcio di rigore, con l’ex Lipsia e Chelsea che spiazza l’estremo difensore rossoblù e insacca il 2-0. In avvio di ripresa arriva anche il colpo del ko: rimessa laterale horror di Miranda, che di fatto manda in porta Rabiot per il 3-0 definitivo con il sinistro al 48’. Il Milan sale a 50 punti in classifica, torna a -5 dall’Inter capolista e va anche a +7 sul quinto posto (Roma a 43). Nona sconfitta per il Bologna in Serie A, gli emiliani restano decimi a 30 punti.

Bologna – Milan

Gol: 20’ Loftus-Cheek , 39’ rig. Nkunku, 48’ Rabiot.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda (dal 33’ st Lykogiannis); Freuler (dal 20’ st Moro), Ferguson; Orsolini (dall’8’ st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 33’ st Cambiaghi); Castro (dall’8’ st Dallinga).

In panchina: Pessina, Franceschelli, Helland, Vitik, Joao Mario, Sohm, Dominguez.

Allenatore: Italiano.

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame (dal 23’ st Tomori), Fofana, Modric (dal 28’ st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 38’ st Estupinan); Loftus-Cheek (dal 23’ st Ricci); Nkunku (dal 28’ st Fullkrug).

In panchina: Torriani, Terracciano, Odogu, Leao. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Manganiello.