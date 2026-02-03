Calcio Serie C – Sconfitta a Meda per l’Alcione: finisce 1-0

Meda (Renate – Alcione Milano 1-0) – Termina con una sconfitta la trasferta di Renate. Allo Stadio Città di Meda l’Alcione non riesce a superare il fortino nerazzurro e cade per il gol ad inizio ripresa di Karlsson, che mette lo zampino sull’assist di Bonetti. Un finale all’arrembaggio e alcune buone chance nel primo tempo non bastano ai ragazzi di Cusatis per portare a casa il bottino ed evitare l’aggancio dei brianzoli, che si portano a 38 punti scalzando l’Alcione dal quinto posto. Primo tempo molto tattico e dalle poche emozioni, caratterizzato da un Alcione maggiormente in controllo del possesso e da un Renate ben appostato per non concedere spazi e scatenare in ripartenza la gamba di Ekuban. È proprio il 16 nerazzurro a creare la prima fiammata della partita al 6, scappando bene sulla fascia e trovando a centro area Delcarro, che calcia ma trova l’ottima opposizione di un ben posizionato Ciappellano. Da quel momento è l’Alcione a provarci con maggior costanza, senza però impensierire più di tanto Nobile, che all’8’ guarda senza dover intervenire la bella combinazione sulla sinistra di Pitou e Renault che portano il 7 a concludere alto da posizione defilata. Nel secondo tempo al 6’ grande occasione per Pitou, servito bene da Plescia riesce a liberarsi al tiro ma sfiora solo l’incrocio per la provvidenziale deviazione in spaccata di Spedalieri. Al 9’ altro tentativo Orange, questa volta con Bright, che trova lo spazio per calciare ma di mancino non riesce ad angolare e Nobile ha gioco facile a bloccare. Nonostante l’ottimo momento dell’Alcione, al Renate basta un’occasione per passare in vantaggio: su un ribaltamento di campo Bonetti trova in profondità Karlsson che di punta beffa Agazzi in uscita e fa 1-0. Dopo una quindicina di minuti di infruttuosi tentativi Orange, è il Renate ad avere la palla per chiuderla con Karlsson, che scatta sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Agazzi, calcia sul palo esterno. Nel finale l’Alcione si getta in avanti, ma lo fa con poca precisione, non riuscendo a scalfire il fortino nerazzurro.

Renate – Alcione Milano

Gol: 12’ st Karlsson.

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; De Zen, Delcarro, Vassallo, Bonetti, Vesentini (34’ st Gardoni); Karlsson, Ekuban (22’ st Fall). In panchina. Bartoccioni, Rossi, Muhameti, Esposito, Calì, Ori, Nene, Ruiz Giraldo, Mastromonaco, De Leo. All. Foschi.

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Chierichetti, Ciappellano, Miculi, Scuderi; Invernizzi (34’ st Lopes), Galli, Renault (27’ st Tordini); Pitou, Bright; Plescia. In panchina. Raffaelli, Morselli, Lanzi, Rebaudo, Olivieri, Pirola, Marconi, Giorgeschi, Gallazzi. All. Cusatis.

Arbitro: Guitaldi di Rimini.