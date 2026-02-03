Vercelli – In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide è stato firmato a Vercelli il primo contratto di zona umida della pianura risicola vercellese da parte di Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e altri enti. È un impegno concreto per l’ambiente, la biodiversità e il futuro del territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, la biodiversità e il paesaggio, non limitandosi al riferimento fisico del fiume, ma comprendendo tutte le diverse forme dell’acqua caratteristiche di una zona umida.Da alcuni anni, a fronte di una sensibilità sempre maggiore rispetto alle problematiche relative al degrado delle risorse idriche e dell’ecosistema ad esse connesso, la Regione Piemonte e le Province sono impegnate nella sperimentazione di metodologie di lavoro finalizzate a una gestione equa e sostenibile di tali risorse.