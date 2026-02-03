Pallacanestro Eurolega – Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia: battuta Baskonia

Milano (Olimpia Milano – Baskonia 109-89) – Secondo successo casalingo consecutivo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che supera Baskonia 109-89 con la miglior prestazione offensiva della stagione e riporta il proprio record in parità (13-13), restando a due vittorie dalla zona play-in. Devin Booker brilla con 21 punti (season-high), seguito dai 17 a testa di Zach LeDay e Shavon Shields. L’Olimpia chiude con 14/24 da tre. Ma è un successo che ha un peso specifico psicologico dal valore inestimabile in questo momento della stagione, ingrigito dai tanti (troppi) tracolli casalinghi del quarto periodo. L’Olimpia risponde a quella che, in tanti, hanno definito “ultima chiamata” per tenere accesa la speranza di entrare nella volata play-in. Intendiamoci, il decimo posto dista ancora due vittorie (anzi tre, considerando gli scontri diretti sfavorevoli), ma il calendario è amico, e propone un altro paio di match sulla carta abbordabili (@ Lione e vs Dubai) prima del tour de force finale.

Olimpia Milano – Baskonia

Parziali: 32-29/25-27/27-15/25-18

Olimpia Milano: 31 Shields, 16 Leday, 6 Booker, 23 Guduric, 3 Ellis, 12 Brooks, 25 Diop, 42 Dunston, 21 Flaccadori, 1 Mannion, 17 Ricci, 7 Tonut. Coach Poeta

Baskonia: 17 Radzevicius, 7 Kurucs, 18 Diop, 0 Howard, 11 Forrest, 1 Diakite, 25 Frisch, 9 Luwawu – Cabarrot, 5 Omoruyi, 2 Simmons, 10 Spagnolo, 4 Villar. Coach. Galbiati

Arbitri: Magulkoc, Bittner