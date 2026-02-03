Paura in un asilo nido di Milano: fuga di monossido di carbonio

Milano – Attimi di paura per una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido privato al civico 34 di viale Certosa a Milano nella mattinata di martedì 3 febbraio. Sono in corso le operazioni di soccorso. Attualmente i sanitari stanno valutando le condizioni di 12 bambini, due insegnanti e due genitori che erano presenti nella struttura. Alcuni di loro potrebbero essere accompagnati al pronto soccorso. Tutto è accaduto poco prima delle 9.20, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono intervenute un’autopompa dei vigili del fuoco e gli specialisti del nucleo Nbcr. La struttura, circa 150 metri quadrati, è stata subito evacuata. Bambini ed insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I pompieri sono al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Non è escluso che l’intossicazione possa stata essere causata dal malfunzionamento di una caldaia. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco.