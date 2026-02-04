Ammazzò di botte il fratello in casa: condannato a 15 anni

Pavia – Condannato a 15 anni di carcere, per omicidio preterintenzionale, Massimo Sgroi, accusato di avere ucciso il fratello Giuseppe, che aveva 54 anni, a Cilavegna (Pavia) tra il 27 e il 28 agosto 2024 nell’appartamento in cui vivevano. La Corte d’Assise di Pavia non ha accolto la ricostruzione della procura, che chiedeva una condanna a 25 anni per omicidio volontario, mentre la difesa chiedeva l’assoluzione o la riformulazione del reato. Secondo le indagini, tra i due fratelli scoppiò una furibonda lite in tarda serata: Massimo avrebbe preso a pugni Giuseppe fino a ridurlo in fin di vita. Secondo i vicini, i due non erano nuovi ai litigi. Con loro viveva in casa anche un amico più giovane che fu arrestato nell’immediatezza, ma poi assolto per non avere commesso il fatto.