Askatasuna: scarcerati i tre dimostranti arrestati per gli scontri di Torino

Torino – Finisce ai domiciliari Angelo Francesco Simionato, 22 anni della provincia di Grosseto, il giovane dimostrante che ha preso parte all’aggressione del poliziotto durante il corteo per Askatasuna, sabato scorso. Obbligo di firma per gli altri due:Pietro Desideri di 31 anni, e Matteo Campaner di 35, accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di aver lanciato sassi contro gli agenti di Polizia. Tutti e tre erano del gruppo che ha accerchiato e colpito il poliziotto Alessandro Calista (nella foto di Rete8), per poi sottrargli lo scudo, il casco e la maschera antigas. Erano in prima fila a fronteggiare gli agenti, scagliando pietre, bombe carta e razzi.