Calcio Coppa Italia – I Nerazzurri volano in semifinale: battuto il Toro per 2-1

Monza ( Inter – Torino 2-1) – È l’Inter a qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I nerazzurri battono 2-1 il Torino al Brianteo di Monza, impianto che ospita la partita vista l’indisponibilità di San Siro per via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il primo squillo della partita si registra al 20’, quando Carlos Augusto scheggia la traversa con un potente mancino da fuori area, mentre al 35’ arriva l’1-0: Kamate sfodera una gran giocata sulla destra, seguita da un cross perfetto per Bonny, che inzucca il vantaggio. I nerazzurri tornano poi ad accendersi in avvio di ripresa, raddoppiando al 48’: Thuram entra in area dalla destra e premia l’inserimento di Diouf con un assist no-look che il connazionale trasforma nel 2-0. Il Toro non ci sta e al 57’ accorcia immediatamente le distanze: Kulenovic anticipa l’uscita di Martinez, tradito anche da una leggera deviazione di Carlos Augusto sul cross di Pedersen. I granata tornano a crederci e vanno nuovamente in gol con Prati al 74’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Inter vince allora 2-1 e vola in semifinale: la prossima sfida in Coppa Italia per la squadra di Chivu sarà contro la vincente di Napoli-Como, quarto di finale in programma il 10 febbraio.

Inter – Torino

Gol: 35’ Bonny , 3’ st Diouf , 11’ st Kulenovic

Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (35’ st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (12’ st Sucic), Diouf, Cocchi (30’ st Bisseck); Thuram (12’ st Lautaro), Bonny (12’ st Esposito). In panchina.: Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci (16’ st Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (16’ st Lazaro), Anjorin (16’ st Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (41’ st Nkounkou); Kulenovic, Njie (28’ st Zapata). In panchina.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni

Arbitro: Marchetti