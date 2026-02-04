Cerimonie in provincia di Asti in ricordo degli alpini caduti in Russia nella battaglia del 1943

Asti – Domenica 1° Febbraio gli appartenenti all’Associazione degli Alpini astigiani hanno ricordato i caduti di Nikolajewka, la battaglia del 26 gennaio 1943 avvenuta durante la ritirata della Campagna di Russia.

A Cocconato, Don Antonio Monchietto che resse la canonica dal 1954 al 1983, ha ricordato come negli anni terribili della Campagna di Russia partecipò in veste di cappellano militare del battaglione Verona del 6° Reggimento Alpini Tridentina, guadagnandosi la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. L’allocuzione si è tenuta alla presenza di alcuni rappresentanti dell’Unione Italiana Reduci di Russia con tanto di gonfaloni, insieme al vessillo della Sezione ANA di Asti, scortato dai vicepresidenti Sandro Lucchetta e Silvano Satriano, insieme ai numerosi gagliardetti dei Gruppi astigiani e a tante Penne Nere.

A San Damiano, nella chiesa della Santissima Annunziata, commemorazione durante la Messa celebrata dal priore della Confraternita dell’Annunziata, Lorenzo Principato.

Foto da “La Voce di Asti”