Calcio Coppa Italia – Tris dell’Atalanta alla Juve: semifinale di Coppa conquistata

Bergamo ( Atalanta – Juventus 3-0) – L’Atalanta strapazza la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia 2025/26 e avanza al turno successivo. I Bianconeri nel primo tempo hanno subito un paio di occasioni, con Conceicao che viene prima respinto da Carnesecchi e poi dalla traversa. Al 25’ arriva l’episodio che cambia la partita: fallo di mano in area di Bremer, calcio di rigore assegnato dopo controllo Var e 1-0 dal dischetto di Scamacca al 27’. Gli ospiti faticano a reagire subito, con il primo tempo che si chiude senza ulteriori marcature. Nella ripresa Spalletti getta nella mischia anche l’ex nonché neoacquisto Boga, con i bianconeri che cercano incessantemente il pareggio. Al 77’ i nerazzurri mettono la qualificazione in banca: discesa sulla destra di Zappacosta, cross sul secondo palo e zampata vincente di Sulemana, per il 2-0. Nel finale, all’85’, c’è spazio anche per il tris di Pasalic (entrato da poco più di un minuto), che chiude i conti con un destro diagonale secco che buca Perin per la terza volta. L’Atalanta vola in semifinale, dove attende la vincitrice di Lazio-Bologna: Juventus eliminata.

Atalanta – Juventus

Gol: 27’ rig. Scamacca, 77’ Sulemana , 85’ Pasalic.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini (75’ Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (71’ Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (83’ Pasalic), Raspadori (75’ Krstovic); Scamacca (70’ Sulemana). In panchina: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Samardzic, Kolasinac, Zalewski. Allenatore: Palladino.

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti (64’ Boga), Bremer, Kelly; Locatelli (74’ Holm), Thuram; Conceicao (80’ Zhegrova), McKennie, Cambiaso (80’ Openda); David (74’ Koopmeiners). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Yildiz, Adzic, Kostic, Miretti, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Fabbri.