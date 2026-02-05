Controllo sul gioco d’azzardo: scoperte irregolarità nelle sale slot

Novi Ligure (AL) – Irregolarità sulla sicurezza del personale e gravi carenze nella prevenzione incendi: è quanto emerso dai controlli a tappeto scattati nel fine settimana a Novi Ligure e nel territorio della locale Compagnia dei carabinieri, nell’ambito di un servizio coordinato disposto dal comando provinciale di Alessandria per contrastare il fenomeno della ludopatia e verificare il rispetto delle regole nel settore del gioco lecito. Sette gli esercizi pubblici controllati, tra sale slot e punti scommesse, sottoposti a verifiche sulla regolarità delle licenze, sul funzionamento degli apparecchi elettronici e sulla presenza delle informative obbligatorie sui rischi legati alla dipendenza dal gioco. In una sala slot di Novi Ligure i militari hanno accertato l’assenza delle autorizzazioni previste per la sicurezza dei lavoratori, mentre in un altro locale sono state riscontrate violazioni della normativa antincendio con standard di protezione giudicati insufficienti e potenzialmente pericolosi per avventori e dipendenti. Nel corso delle ispezioni sono stati identificati numerosi clienti, verificata l’assenza di minori e il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili previste dalla normativa regionale.