Lite da Far West fuori dal supermercato

Serravalle Scrivia (AL) – Dopo aver fatto la spesa, forse per uno scambio di merce, due coppie (marito e moglie), che avevano iniziato a litigare dentro, hanno continuato fuori dal supermercato. A un certo punto, al culmine della lite, un uomo ha tirato fuori una pistola e l’altro ha chiamato i Carabinieri che si sono recati subito sul posto fermando il “pistolero” rintracciato mentre stava rientrando nella propria abitazione, a breve distanza dal supermercato, e perquisito. Sequestrata l’arma è risultata caricata a salve. Il proprietario è stato identificato e denunciato per minacce aggravate.