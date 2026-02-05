Picchia e minaccia la compagna incinta al nono mese con un coltello: arrestato

Genova – Sono le 12.30 di mercoledì quando i carabinieri intervengono nel quartiere di Certosa per un episodio di violenza domestica che ha dell’inquietante. Un uomo di circa 30 anni di origini sudamericana ha picchiato una donna al nono mese di gravidanza ed è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti della compagna. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito la partner con calci e pugni, per poi minacciarla di morte brandendo un coltello. La vittima, in evidente stato di shock e con ferite riportate durante l’aggressione, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale dove è giunta con codice giallo. Non è l’unico episodio di violenza domestica della giornata di ieri. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti anche nel ponente cittadino per un uomo che ha picchiato la moglie a cui sono stati certificati quaranta giorni di prognosi, per lui si sono aperte i cancelli del carcere di Marassi.