Scontro tra un’ auto e un pick-up che si ribalta in carreggiata

Pont Canavese (TO) – Un incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, sulla statale 460 del Gran Paradiso all’altezza del viadotto di Pont Canavese. A scontrarsi sono stati un pick-up Nissan e un’auto Peugeot 107, che si è ribaltata in carreggiata. La donna che era al volante della vettura è stata soccorsa dai sanitari del 118 Azienda Zero ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ivrea in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ivrea e Castellamonte. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Agliè, che indagano sulla dinamica precisa dell’accaduto. Il tratto della statale interessato è stato regolato con un senso unico alternato fino alla rimozione dei veicoli, con disagi per il traffico.