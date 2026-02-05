Sequestro da 2,5 milioni di Euro a due imprese che recuperano ferro

Asti (Ansa) – Beni per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati a una famiglia rom residente nell’astigiano. Il provvedimento riguarda un’azienda, tre immobili con terreno, tre autovetture di grossa cilindrata, denaro contante e diverse disponibilità finanziarie. Il sequestro è il risultato di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Asti, sotto il coordinamento della procura della Repubblica, nell’ambito dell’operazione denominata “Iron Veil – Velo di Ferro”. Nel mirino dei Finanzieri del Comando provinciale di Asti sono finite due imprese operanti nel settore del recupero di materiali ferrosi. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, nove persone, legate da vincoli familiari, avrebbero messo in atto numerose irregolarità contabili e fiscali per ridurre il carico tributario, arrivando in alcuni casi a non presentare per anni le dichiarazioni dei redditi. A gestire l’intero sistema sarebbe stato il capofamiglia, ritenuto il regista di una rete di società fittizie intestate formalmente ad altri parenti. L’operazione è culminata con l’esecuzione dei sequestri, effettuati con l’impiego di oltre 30 Agenti dei reparti della provincia di Asti, supportati da unità cinofile specializzate nella ricerca di contanti, i cosiddetti “cash dog”. Sono state inoltre eseguite numerose perquisizioni nelle sedi delle aziende coinvolte nell’inchiesta.