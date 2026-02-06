Colpito da infarto a 47 anni: salvato dai sanitari del 118

Settimo Torinese (TO) – Azione salvavita dei sanitari del 118 di Azienda Zero. Gli operatori sono intervenuti questa notte a Settimo Torinese, dopo che alla Centrale Operativa era arrivata una richiesta di soccorso da parte di un uomo di 47 anni, che lamentava dolore alle braccia. La chiamata è arrivata intorno a mezzanotte e 20 minuti. Pochi minuti dopo l’arrivo dell’equipe dell’ambulanza l’uomo, colpito da un infarto, si è accasciato a terra in arresto cardiaco. Il personale medico e infermieristico ha rianimato il paziente, lo ha defibrillato, intubato e poi trasportato all’ospedale Giovanni Bosco con attività cardiaca ripristinata. È probabile che in mattinata l’uomo sia svegliato ed estubato dai medici dell’ospedale.