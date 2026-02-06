Dormiva nel giardino pubblico con i figli per sfuggire alle violenze del marito

Torino – Per sfuggire alla violenza del marito, passava la notte insieme ai figli nei giardinetti vicino a casa. Il Questore di Torino ha disposto la sorveglianza speciale per un uomo di 50 anni che per oltre dieci anni ha vessato la famiglia. poliziotti hanno infatti accertato che la moglie e i ragazzi, per sfuggire alla furia dell’uomo, spesso erano stati costretti a fughe notturne dall’abitazione. Anche in pieno inverno, con addosso solo il pigiama e talvolta anche scalzi, raggiungevano lo spazio verde vicino a casa. Qua si fermavano fino al mattino successivo, rientrando a casa una volta che l’uomo si era calmato. ra i vari maltrattamenti, l’uomo si presentava anche sul posto di lavoro della figlia ormai maggiorenne, con l’intento di farla licenziare. L’uomo è stato sottoposto quindi a sorveglianza speciale per un anno e mezzo, con l’indicazione di seguire un percorso di recupero per autori di condotte violente e di disintossicazione dall’alcool presso struttura Ser.D.