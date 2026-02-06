Un commissario straordinario per la Città della Salute e della Scienza di Novara

Novara – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di nomina di Marco Corsini quale commissario straordinario per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, raccogliendo così la richiesta avanzata dalla Regione Piemonte per dare impulso, coordinare e accelerare il percorso di realizzazione dell’opera. Il commissario Corsini ha dichiarato alla stampa: “Con questa nomina prosegue il mio impegno per il Piemonte. Da oggi lavoreremo con l’Aou di Novara e con tutti i soggetti interessati per avviare e portare a termine un’opera importante per il territorio”.