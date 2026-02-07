Arrestato dipendente infedele colpevole di furti nell’azienda in cui lavorava

Morano Po (AL) – I Carabinieri hanno fermato, vicino a un capannone a Morano sul Po, un uomo. dipendente della Mara Srl di Via Ettore Ara a Vercelli, alla guida di un trattore che trainava un macchinari agricoli. L’uomo, , è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Nel corso dell’udienza di convalida, in tribunale a Vercelli, il gip ha ritenuto fondato l’impianto accusatorio, ma ha disposto la scarcerazione dell’indagato in quanto incensurato. Durante le indagini gli Uomini della Benemerita hanno recuperato altri macchinari agricoli che sarebbero stati sottratti alla stessa azienda vercellese. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero coinvolgere anche altri dipendenti della Mara Srl. Secondo l’accusa, i dipendenti avrebbero dato vita a un vero e proprio mercato parallelo per la vendita di livelle agricole, macchinari utilizzati per il livellamento dei terreni e dotati di sistemi di controllo laser e Gps. La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dal titolare della Mara Srl, insospettito da ripetuti ammanchi per cui ha incaricato una società di investigazioni private di svolgere accertamenti autonomi prima della denubcia dei fatti ai Carabinieri.