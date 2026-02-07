Calcio Serie A – Il Torino trova il pareggio al 90’contro la Fiorentina: finisce 2-2

Firenze ( Fiorentina – Torino 2-2) – Nella ventiquattresima giornata di Serie A, la Fiorentina si fa raggiungere sul 2-2 al 93′ dal Torino. Al Franchi, i granata passano in vantaggio al 26′ con il colpo di testa di Casadei. A inizio ripresa, Vanoli perde subito Gudmundsson per infortunio: al suo posto Harrison. Poco dopo, però, arriva il pareggio (51′) con lo splendido destro sotto l’incrocio di Solomon su assist di Mandragora. Passano sei minuti e su assist proprio di Harrison sbuca Kean, che con un potente destro sul primo palo beffa Paleari. Nel recupero, tuttavia, arriva la doccia fredda, con il colpo di testa di Maripán che vale il 2-2. In attesa di Lecce-Udinese, la Viola aggancia i salentini a 18 punti ma si mangia le mani per i due persi allo scadere, mentre Baroni sale a quota 27.
Firenze – Torino
Gol: 26′ Casadei , 6′ st Solomon , 12′ st Kean , 49′ st Maripán
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo , Comuzzo , Pongracic , Parisi ; Mandragora , Fagioli , Brescianini (28′ st Fabbian ); Solomon (40′ st Ranieri ), Gudmundsson (3′ st Harrison , 28′ st Ndour ); Kean (40′ st Piccoli ). In panchina.: Lezzerini, Christensen, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Torino (3-5-2): Paleari ; Marianucci , Maripán , Coco ; Lazaro (24′ st Aboukhlal ), Casadei , Ilkhan (14′ st Anjorin ), Gineitis , Obrador (1′ st Pedersen ); Kulenović (14′ st Simeone ), Adams (38′ st Zapata ). In panchina.: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Tamèze, Ebosse, Perciun, Njie. All.: Baroni
Arbitro: Colombo