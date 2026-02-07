Calcio Serie B – Un punto per parte nel derby ligure tra Spezia e Virtus Entella

La Spezia ( Spezia – Virtus Entella 1-1) – L’Entella va sotto ma reagisce con Cuppone, l’espulsione di Guiu poteva condizionare la gara ma i biancocelesti lottano su ogni pallone e tornano da Spezia con un punto meritatissimo. Subito un episodio in avvio di gara, Artistico va giù al limite dell’area, per l’arbitro è calcio di rigore, il var lo richiama e assegna punizione per i padroni di casa. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo Artistico è bravo a farsi spazio e ancora più bravo in semi rovesciata a superare Colombi. Minuto 18, 1-0. Alla mezz’ora trova il pari l’Entella, Colombi va lungo e trova Guiu a prolungare per Cuppone, si coordina e incrocia il sinistro l’attaccante biancoceleste, niente da fare per Radunovic. È 1-1 alla mezz’ora. Succede davvero poco nella seconda frazione, da segnalare due tiri di Beruatto molto lontani dallo specchio e al 71’ un colpo di testa di Mezzoni gestito da Radunovic in presa alta. Nel finale il var richiama l’arbitro per un presunto calcio di rigore a favore dello Spezia, non cambia la sua decisione il direttore di gara.

Spezia – Virtus Entella

Gol: 18′ pt Artistico , 30′ pt Cuppone.

Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero (4′ st Adamo), Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata (4′ st Comotto), Romano, Valoti, Aurelio; Di Serio (18′ st Skjellerup), Artistico. In panchina. Mascardi, Loria, Nagy, Bertoncini, Vignali, Mateju, Lorenzelli, Bonfanti. All. Donadoni.

Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Mezzoni (45′ st Del Lungo), Karic, Squizzato (22′ st Dalla Vecchia), Franzoni (45′ st Nichetti), Di Mario (45′ st Turicchia); Guiu, Cuppone (28′ st Tirelli). In panchina. Del Frate, Siaulys, Bariti, Debenedetti, Pilati. All. Chiappella.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta