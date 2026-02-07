Calcio Serie B – Vittoria esterna per la Sampdoria a Modena: successo ottenuto nel recupero

Modena ( Modena – Sampdoria 2-1) – Quarto risultato utile consecutivo per la Samp, seconda vittoria dopo quella contro lo Spezia e fuga dalla zona rossa. Foti e Gregucci lanciano Pierini dal primo minuto con Brunori e Cherubini sul fronte offensivo, fasce rinnovata con Cicconi e Di Pardo, mentre in difesa torna Viti. Il Modena tiene in mano il pallino del gioco e si rende pericoloso al 9′ con l’ex De Luca, buona respinta bassa di Martinelli che manda fuori giri anche Mendes a caccia della zampata sottoporta. Al 21′ contropiede blucerchiato con Cicconi che lancia Cherubini, che perde però l’attimo per il tiro, scarica per Conti che conclude dalla distanza tra le braccia del portiere. Meglio i Canarini nella seconda parte di primo tempo, palo esterno di Zanimacchia al 30′ e gran risposta di Martinelli su un mischione in area al 35′ con tentativi ancora di Zanimacchia e Mendes. Nella ripresa match spezzettato, poi squarcia il buio Brunori. L’ex Palermo riceve palla sulla fascia sinistra, punta e salta Adorni e fa partire un tiro a giro che non lascia scampo a Chichizola e fa esplodere il boato della ‘Sud’ in trasferta. Al 70′ azione manovrata e botta dal limite di Di Pardo respinta in corner dal portiere di casa, il Modena reagisce e pareggia al 74′ con un colpo di testa su sviluppi di calcio di punizione. Poco precisi anche i ragazzi di Sottil con Beyuku ed è proprio l’ex Parma all’89’ a farsi perdonare trovando l’eurogoal del 2-1 con una fucilata dalla distanza dopo un’azione ubriacante di Pafundi e l’assist di Ricci. Arrembaggio finale del Modena con un brivido da calcio d’angolo al 95′, rimessa dal fondo e triplice fischio.

Modena – Sampdoria

Gol: 54′ Brunori, 74′ Gliozzi, 89′ Begic

Modena (3-5-2): Chichizola ; Tonoli , Adorni , Nieling ; Zampano (62′ Beyuku), Massolin (78′ Sersanti ), Gerli , Santoro (78′ Pyyhtiä ), Zanimacchia ; Mendes (62′ Gliozzi ), De Luca (62′ Ambrosino ). All. Sottil.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli ; Viti (79′ Riccio ), Abildgaard , Hadzikadunic ; Di Pardo , Ricci , Conti (67′ Barak ), Cicconi ; Cherubini (58′ Begic ), Pierini (79′ Pafundi ); Brunori (58′ Soleri ). All. Gregucci.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.