Calcio Serie C -Finisce a reti inviolate tra Novara e Union Brescia

Novara ( Novara – Union Brescia 0-0) – Si ferma la striscia di risultati utili consecutivi del Novara che pareggia al Piola per 0-0 contro l’Union Brescia. Con il passare dei minuti è però il Novara a crescere. Intorno al 20’ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio in due occasioni ravvicinate. Prima Marras viene superato sulla sinistra, ma Rizzo è decisivo con una diagonale provvidenziale a salvare la situazione. Poco dopo è Gori a salire in cattedra, uscendo con tempismo sui piedi di Alberti e neutralizzando una potenziale palla-gol.Il Brescia si rivede al 36’, ancora con Vido: l’attaccante si gira bene in area, ma la sua conclusione viene deviata quel tanto che basta per finire sul fondo, a pochi passi dalla rete. I primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0, con un Novara più intraprendente e un Union Brescia che fatica a rendersi davvero pericoloso. Nel secondo tempo il copione non cambia. La partita resta bloccata, avara di emozioni e di spunti degni di nota. Corini prova a dare una scossa inserendo dalla panchina Cazzadori, poi Fogliata e infine Cisco, ma le sostituzioni non producono l’effetto sperato. Il Brescia non riesce mai ad alzare il ritmo né a trovare soluzioni offensive efficaci. Il Novara controlla senza troppi affanni e il match scivola via fino al triplice fischio senza ulteriori sussulti.

Novara – Union Brescia

Novara (3-4-2-1): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini (C), Khailoti (VC); D’Alessio (16′ st Di Cosmo), Collodel, Basso, Agyemang; Ledonne, Lanini (1′ st Arboscello); ⁠Alberti (27′ st Morosini). In panchina: Rossetti, Raffaelli, Scarpetta, Lartey, Malaspina, Bertoncini, Citi, Dell’Erba, Da Graca, Ranieri, Cortese. Allenatore: Dossena.

Union Brescia (3-5-2): Gori; Armati (43′ st Moretti), Sørensen, Silvestri; Marras, Balestrero (C) (32′ st Cisco), De Francesco (VC), De Maria (27′ st Fogliata), Rizzo; Vido (27′ st Cazzadori), Crespi. A disposizione: Liverani, Davolio, Boci, Cantamessa, Valente. Allenatore: Corini.

Arbitro: Silvestri sez. Roma 1.