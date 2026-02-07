Calcio Serie C – Sconfitta allo Scida per l’Atalanta U23: vince il Crotone per 1-0

Crotone ( Crotone – Atalanta U23 1-0) –Nella 25ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 finisce 1-0 la sfida tra Crotone e Atalanta U23. A Crotone poche occasioni nella prima frazione di gioco. I Nerazzurri vanno in vantaggio al 12’ con Misitano, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Al 35’ viene inizialmente fischiato un calcio di rigore per un fallo di Comi su Zunno, ma dopo la chiamata all’FVS la decisione viene corretta e il fallo valutato fuori area. Sulla conseguente punizione, Gomez sfiora la traversa. Nella ripresa il ritmo resta equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti. All’82’ Obrić prova il gesto atletico con una rovesciata che non crea però problemi al portiere avversario. In pieno recupero, al 90+2’, viene assegnato un calcio di rigore al Crotone per un intervento in area: dopo il controllo all’FVS la decisione viene confermata e al 90+7’ Musso realizza la rete che decide l’incontro.

Crotone – Atalanta U23

Gol: 90+7′ rig. Musso

Crotone: Merelli, Di Pasquale, Negro, Gomez (C) (83′ Musso), Gallo, Piovanello (46′ Maggio), Sandri (67′ Meli), Groppelli, Novella, Cocetta, Zunno (72′ Energe). In panchina: Martino, Paciotti, Armini, Russo, Guerra, Andreoni, Calvano, Veltri, Vrenna, Bruno. In panchina: Emilio Longo.

Atalanta U23: Vismara, Berto, Panada (C) (60′ Pounga), Comi (46′ Guerini), Misitano (71′ Vavassori), Cortinovis (85′ Mencaraglia), Cassa, Obrić, Ghislandi, Levak, Bergonzi. In panchina : Zanchi, Torriani, Plaia, Simonetto, Riccio, Steffanoni, Navarro, Bonanomi, Idele. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno