Calcio Serie C – Successo casalingo dell’Alcione Milano che supera l’Arzignano

Milano (Alcione Milano – Arzignano V 1-0) – Vittoria casalinga per l’Alcione Milano che tra le mura amiche dello Stadio Breda ha superato oggi pomeriggio 1-0 l’Arzignano Valchiampo grazie alla rete messa a segno da Pirola ad inizio ripresa. Tre punti che permettono alla squadra di mister Giovanni Cusatis di salire a quota 39 punti mentre i veneti rimangono fermi a quota 30. l primo squillo del match al 5′ è dell’Arzignano: Minesso intercetta un passaggio di Giorgeschi e calcia in porta, Agazzi para con i pugni poi è Mattioli a non inquadrare la porta sul tap-in. Al 33′ ancora ospiti in avanti con il colpo di testa di Mattioli che però si spegne a lato. Nella ripresa sugli sviluppi di un corner ci prova Lakti da fuori, ma Agazzi para senza problemi. Al 9′ invece l’Alcione Milano passa: punizione velenosa di Morselli e deviazione vincente da due passi di Pirola.Al 33′ invece la punizione di Muroni colpisce la parte alta della traversa. Gli ospiti provano a spingere, ma di fatto gli oranges non rischiano più nulla. Finisce 1-0.

Alcione Milano – Arzignano V.

Gol: 9′ st F. Pirola

Alcione Milano (4-3-2-1): F. Agazzi, F. Pirola, D. Ciappellano, S. Giorgeschi, G. Scuderi, M. Muroni, G. Galli (21’st Lanzi), A. Invernizzi (30’st Tordini), J. Pitou (44’st Olivieri), E. Lopes (21’st Renault), F. Morselli (30’st Plescia). In panchina: F. Raffaelli, P. Chierichetti, A. Miculi, G. Renault , R. Rebaudo, M. Marconi, . All: Cusatis Giovanni

Arzignano V (3-4-1-2): F. Manfrin, E. Bernardi, S. Boccia, A. Milillo, F. Cariolato (32’st Lanzi), N. Bianchi (20’st Nanni), E. Lakti, F. Toniolo (19’st Boffelli), M. Moretti, M. Minesso (31’st Perini), A. Mattioli (20’st Castegnaro). In panchina T. Bertini, R. Lotto, R. Chiarello, S. Rossoni, , M. Damiani, N. Jamali, S. Nwachukwu. All: Di Donato Daniele

Arbitro: G. Vailati