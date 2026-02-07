Grosso incendio in un condominio nella notte a Milano: sette persone in ospedale

Milano –Sette persone in ospedale, altre sei visitate sul posto e un intero condominio evacuato. Sono le conseguenze di un incendio scoppiato nella notte all’interno di un edificio residenziale in via Pietro Crespi, in zona via Padova a Milano. Le fiamme sono partite attorno alle 3 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due automediche e sei ambulanze. Tra i pazienti ospedalizzati, anche un minorenne, trasportato al Niguarda perché intossicato dall’inalazione dei fumi. Al Niguarda sono stati ricoverati anche altri quattro adulti mentre altri due pazienti sono stati trasferiti alla Clinica Città Studi. Per altri sei residenti, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale. I vigili del fuoco hanno evacuato l’intero condominio e spento l’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. In via Crespi sono intervenuti anche gli agenti di polizia di Stato e polizia locale.